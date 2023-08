Come emerso negli ultimi giorni, Gabriel Brazao affronterà un'altra esperienza in Italia, ancora in Serie B dopo quella non indimenticabile con la Spal. La Ternana è pronta a tesserarlo in prestito e da quanto ci risulta, in tal senso il direttore sportivo Stefano Capozucca è atteso tra domani e giovedì a Milano per definire l'operazione. Ma prima il portiere brasiliano prolungherà di un anno il suo contratto con l'Inter, visto che è in scadenza nel giugno 2024. Un rinnovo che permetterà ai nerazzurri di alleggerire il peso a bilancio del classe 2000 di Uberlandia.