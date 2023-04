Milan Skriniar può non essere l'unico giocatore a lasciare l'Inter per sposare il Paris Saint-Germain. Secondo il giornalista Juan Torres, collega di ESPN, nel mirino dei parigini ci sarebbe infatti anche Marcelo Brozovic, che a differenza dello slovacco non è però in scadenza di contratto ed è corteggiato anche dal Barcellona.

"Pochi giorni fa - si legge in un tweet - sono stato il primo a menzionare l'interesse del PSG per Marcelo Brozovic. Oggi posso confermare che i contatti tra le tre parti (PSG, Inter Milan e l'entourage del giocatore) sono regolari e che la pratica sta procedendo".

Il y a quelques jours j’ai étais le premier à évoquer l'intérêt du #PSG pour Marcelo #Brozovic. Aujourd'hui, je peux confirmer que les contacts entre les trois parties (PSG, #Inter Milan et entourage du joueur) sont réguliers et que le dossier avance. pic.twitter.com/ZFolMB6N1n — Juan Torres (@juantorres_esp) April 23, 2023

