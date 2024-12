L'esperienza positiva con Giovanni Fabbian, arrivato dall'Inter con una valutazione da 5 milioni nell'operazione per Marko Arnautovic e riscattabile dai nerazzurri in estate per 12 milioni starebbe spingendo la dirigenza del Bologna a replicare con altri calciatori. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i rossoblu avrebbero messo nel mirino i due fratelli Esposito, Sebastiano (che però verrà riscattato dall'Empoli) e Francesco Pio, ma anche Ebenizer Akinsanmiro, oggi in prestito alla Sampdoria.

