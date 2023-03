La tripletta nella prima di Tedesco da ct del Belgio può rilanciare la stagione di Romelu Lukaku. Il futuro dell'attaccante, in prestito all'Inter dal Chelsea, resta ancora da decifrare, con la conferma in nerazzurro da conquistare sul campo. "Big Rom esulta con l’indice davanti alla bocca, chiedendo silenzio, ma dopo il Mondiale disastroso, è ancora presto per prendersi rivincite credibili e durature - scrive il Corriere della Sera -. Quelle devono arrivare prima di tutto in nerazzurro: il gol al Porto nella gara di andata ha trascinato l’Inter ai quarti, ma attorno a quello Romelu non ha costruito ancora il ponte necessario per rifare in estate il viaggio di ritorno da Londra, dove intanto rientrerà a fine prestito".