Il Chelsea lascia aperto uno spiraglio nella trattativa per Romelu Lukaku. Via in prestito? Sì, ma con la formula giusta. Il club londinese, spiega il Corriere della Sera, "non vuole a tutti i costi monetizzare il prestito, ma chiede all’Inter un modo di andargli incontro, non per forza economico, per uscirne in maniera elegante. Starà all’Inter ora studiare la formula più opportuna e potrebbe anche voler dire inserire una contropartita per accontentare entrambi i club. L’Inter ha bisogno di fare cassa, gli inglesi di non uscire con le ossa rotte e a mani vuote. Si potrebbe pensare, ma qui siamo nel campo delle ipotesi, a uno scambio di prestiti con un obbligo di riscatto a carico degli inglesi. In sostanza Lukaku tornerebbe a Milano a zero e riducendosi lo stipendio. L’Inter dovrà decidere se lasciar partire un giocatore, poi riscattato dal Chelsea. Chi e con quale formula è da stabilire, ballano i soliti nomi: Bastoni, Lautaro, Skriniar e Barella".