Anche il Corriere della Sera conferma l'intenzione dei nerazzurri di rinforzare ulteriormente la linea mediana e quindi non si escludono colpi di coda in questa sessione di mercato. Opzioni diverse: da Ndombele a Maxime Lopez. Per quest'ultimo, Marotta sta studiando di imbastire l’operazione sulla formula di uno scambio di prestiti inserendo nell’affare Asllani più di Stefano Sensi, che non vuole lasciare Milano. "Certo Tanguy Ndombele e Lopez sono due profili molto diversi: il primo è più fisico (Soumaré del Leicester altra opzione), il secondo più tecnico", spiega il Corsera.