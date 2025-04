Nel finale di stagione di Inter e Napoli molto è nelle mani di Simone Inzaghi e Antonio Conte, due allenatori che "dovranno essere tecnici, psicologi, padri e fratelli", sottolinea oggi il Corriere della Sera in un pezzo di approfondimento sui due tecnici che si stanno giocando lo scudetto. I due "hanno la stessa meravigliosa ossessione" di vincere la gara, vivendola sempre in piedi e mai seduti in panchina. Due leader che hanno dei punti in comune ma anche tante differenze.

L'interista punta a tutti i trofei, il napoletano preferisce concentrasi su uno; il primo ha una rosa che ama gestire con le rotazioni, il secondo ha una squadra codificata. "Ora sono arrivati alla resa dei conti. Uno di fronte all’altro. Sono diversi, si rispettano, ma non si piacciono - si legge ancora sul Corsera -. In questo momento nessuna delle due contendenti sta bene. L’Inter è stata schiantata dal Milan in Coppa Italia, il Napoli ha vinto con fatica in casa del Monza già condannato. L’Inter sembra stanca dal punto di vista fisico, il Napoli condizionato da quello psicologico". In questo momento, più che mai, la sensazione è che i due condottieri possano essere decisivi.

