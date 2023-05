Mentre l'Inter si prepara al rush finale stagionale, è già tempo di mercato per tutte le squadre, le milanesi su tutte. Se il Milan è focalizzato al momento sull’attacco, con Skriniar verso Parigi e D’Ambrosio e De Vrij in scadenza la situazione di Acerbi ancora tutta da scoprire, "l’attenzione dell’Inter è invece tutta per la difesa" si legge sul Corriere della Sera. "Per il primo, non sembrano esserci problemi; per il secondo e il terzo invece bisognerà fare delle valutazioni, che Marotta e Ausilio hanno destinato al termine della stagione, post finale di Champions League". Ma proprio tenendo conto dell'esperienza dei due dirigenti sopraccitati, ben consci dei 'rischi' del mestiere, sul tavolo ci sono i dossier di altri profili: primo su tutti quello di Nacho Fernandez, "profilo esperto che interessa molto i nerazzurri soprattutto perché in scadenza di contratto" con il Real.

Altro profilo sotto osservazione è quello di Benjamin Pavard, più giovane di Nacho ma più caro, e con un anno di contratto che lo lega al Bayern Monaco. "Nessuna trattativa in piedi, e discorsi congelati al momento. Ma un interesse già manifestato verso entrambi che potrebbe avere sviluppi nel corso di giugno. Con l’intenzione di portare in dote a Inzaghi subito delle certezze in vista della prossima stagione".

