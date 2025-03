Il Corriere della Sera mostra oggi uno studio sui numeri offensivi dell'Inter e delle altre "big" d'Europa. Come si legge nell'articolo odierno, ai nerazzurri manca qualcosa alle spalle del duo d'attacco, Thuram-Lautaro Martinez, tornato a segnare assieme come non accadeva da Inter-Empoli di gennaio (e prima ancora addirittura dalla stagione scorsa).

Presto fatto il confronto con le rivali più forti in Europa: l'Inter ha Lautaro a 17 gol e 3 assist, Thuram a 15+4 e Dumfries come terzo marcatore a 8 (e un assist). Nel Bayern Monaco, che probabilmente affronterà ai quarti di Champions League, Kane è a 31+10, Musiala a 17+6, Olise a 13+11. Nel Real ci sono Mbappé (27+4), Vinicius (17+9), Rodrygo (13+8) e Bellingham (12+14). E ancora il Barcellona con Lewandowski (35+3), Raphinha (25+16) e Yamal (11+16).

A maggior ragione, Simone Inzaghi deve far pesare un dato importante: è l'unico allenatore con almeno 30 gare di Champions con oltre il 60% di partite senza gol subiti. Ovviamente a questo dovrà però aggiungersi una crescita offensiva, sperando che anche gli attaccanti di riserva come Taremi (3 gol stagionali) facciano la propria parte. Il tutto sempre considerando che l'Inter ha il 14° fatturato d'Europa e il 9° tra le sedici squadre rimaste in gara in Champions League.