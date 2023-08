Ci sono altri due profili presi in considerazione dall'Inter per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. Oltre i già citati Ndombelé e Maxime Lopez, in casa nerazzurra sono stati proposti nelle ultime ore anche Donny Van de Beek e Davy Klaassen. Lo riferisce Calciomercato.com, ricordando che il primo è in uscita dal Manchester United, con i Red Devils che "cercano di fare spazio in rosa per tentare l'assalto ad Amrabat, ma dopo i no di Atalanta e Roma sembra difficile che il nome possa scaldare in Viale della Liberazione - si legge -. Più concreto e interessante, invece, il nome di Davy Klaassen dell'Ajax, classe 1993, un passato tra Everton e Werder Brema".

