Quando tutti si aspettavano la frenata nerazzurra e l'accelerata bianconera, ecco la sorpresa: l'Inter non solo non si è fermata a Firenze, ma ha addirittura sorpassato la Juventus in piena curva, quando non si può. Non solo. Come sottolinea il Corsport, Inzaghi contro Italiano ha fatto a meno pure di Dimarco e, parzialmente, di Acerbi, oltre che degli squalificati Calhanoglu e Barella.

Appiano si ripopolerà domani dopo due giorni di riposo, poi testa e gambe verso il Derby d'Italia. Formazione praticamente fatta. A centrocampo torneranno il turco e il sardo, mentre a sinistra si rivedrà l'ex Verona. In difesa riecco Acerbi dal 1' tra Pavard e Bastoni. E davanti confermatissima la Thu-La. Unico dubbio resta quella a destra tra Darmian e Dumfries, con quest’ultimo che ha dato segnali confortanti nel finale con la Fiorentina.

