Tiago Djalò, difensore portoghese classe 2000, lascerà il Lille a zero a giugno. Su di lui, ormai da tempo, gli occhi dell'Inter: l'interesse non è sfumato nemmeno dopo la rottura del crociato anteriore lo scorso marzo. Come spiega il Corriere dello Sport, Djalò piace parecchio ai nerazzurri anche per la duttilità: potrebbe giocare in tutti i ruoli della difesa a tre. Ed ecco perché il suo nome resta ben presente nella lista di Marotta e Ausilio anche dopo l'arrivo di Pavard.

Su Djalò c'è anche il Barcellona, ma all'Inter sono convinti di aver guadagnato un vantaggio decisivo. E nelle prossime settimane potrebbe già arrivare l'accelerata per bruciare la concorrenza, sulla scia di Thuram.