Il Monza aspetta il sì di Tomas Palacios dopo aver accordo con l'Inter per il prestito. È quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, ribadendo che i brianzoli hanno aumentato il pressing sul difensore argentino anche per il tentativo del Bayer Leverkusen, concentrato però di più sull'esperto Mario Hermoso.

Ieri Palacios ha lasciato in anticipo Appiano Gentile e non è partito per la trasferta di Lecce. Il motivo? "Ufficialmente per una sindrome influenzale, ma di certo in serata le voci sul suo addio si sono rafforzate in attesa di una sua decisione definitiva", sottolinea il giornale romano.

