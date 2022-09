Ulteriori novità sullo sponsor di maglia arrivano oggi dal Corriere dello Sport. E non sono notizie banali. "Sulla maglia nerazzurra che stasera indosseranno i giocatori ci sarà ancora lo sponsor DigitalBits. Nonostante sia inadempiente, sarà tolto quando ci sarà un nuovo partner - si legge -. In teoria dovrebbe succedere a gennaio, dopo il Mondiale, ma se gli uomini di viale della Liberazione individueranno un marchio pronto a entrare già nelle prossime settimane, la rivoluzione sarà immediata". Cambio in vista?