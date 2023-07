Resta incredibilmente ancora senza portiere Inzaghi. "Sommer volerà in Giappone, ma non lo farà oggi con l’Inter, semmai domani con il Bayern. Insomma, la questione portiere per la squadra nerazzurra resta bloccata - conferma il Corsport -.

E lo è di fatto anche per i bavaresi, che senza vere certezze sul recupero di Neuer, lasciando andare il numero uno svizzero, si ritroverebbero a loro volta con la porta sguarnita. Ma questo è solo uno degli ostacoli nella trattativa: i due club non hanno nemmeno un accordo, visto che viale Liberazione insiste nel non voler pagare tutti i 6 milioni della clausola di uscita, ma chiede uno sconto. Ad ogni modo, proprio perché dare ad Inzaghi il sostituto di Onana (e anche un vice…) è un’assoluta priorità, oggi Ausilio non partirà con la squadra, ma si tratterrà per qualche giorno a Milano".