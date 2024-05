Inter infastidita dalle continue dichiarazioni dell'agente Camaño e adesso vuole sapere tutta la verità da Lautaro. Secondo il Corsport, siamo al momento della resa dei conti: dentro o fuori. Rinnovo o addio. Il vertice decisivo potrebbe essere anche questione di ore.

L'Inter ha stabilito certi limiti oltre i quali proprio non può andare: 8-8,5 milioni la proposta di base fissa più premi a fronte di una richiesta di 12 milioni a salire. Ma è effettivamente quello che vuole Lautaro? Oppure è Camaño che sta provando a forzare la mano? Se lo chiede il giornale romano.

Dunque la situazione è chiara e si capirà ben presto se Lautaro ha intenzione di fare un passo verso il club nerazzurro oppure no. In quest'ultimo caso, vorrebbe dire che c'è un altro club pronto ad accontentarlo. Ma per Marotta e Ausilio il tempo dei tentennamenti è finito: impensabile correre il rischio di ritrovarsi senza potere contrattuale, nel 2025, ad un solo anno dalla scadenza (giugno 2026). Di conseguenza verrebbe presa in seria considerazione l’eventualità di una cessione immediata. Costo? Almeno 100 milioni. Tutto il polverone che si alzato nelle ultime settimane poteva essere evitato e - come scrive il CdS - dal punto di vista nerazzurro la responsabilità è tutta di Camaño.