"Torna Barella, ma con lui tornerà anche la vera Inter?". È l'interrogativo che si pone il Corriere dello Sport, approfiittando del rientro dal 1' del sardo per raccontare anche un retroscena di mercato sul centrocampista, corteggiato 'nel silenzio' da Antonio Conte. "Nicolò non è stato "chiacchierato" nell'ultima sessione di mercato, ma, pur non essendo stata pubblicizzata, una richiesta d'informazioni importante l'ha avuta: quella del Tottenham di Conte che aveva trattato anche Bastoni - si legge sul quotidiano romano -. Per Barella l'Inter ha subito imposto lo stop a qualsiasi discorso e comunque la valutazione che gli è stata data non permetteva agli Spurs di avvicinarsi".