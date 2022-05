Due anni di contratto a 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Questa - secondo il Corriere dello Sport - l'offerta che l'Inter ha presentato a Henrikh Mkhitaryan . "Ora sta all'armeno fare chiarezza perché pure la Roma, con la quale è vincolato fino al 30 giugno, gli ha proposto di rinnovare per altre due stagioni ed è convinta di avere l'ok del giocatore - si legge -. Nelle prossime ore capiremo se il numero 77 giallorosso resterà nella Capitale, magari ottenendo, complice l’interessamento nerazzurro, un aumento dell'offerta (in questo ultimo anno di contratto sta guadagnando 5 milioni netti, con il decreto crescita), oppure se si trasferirà a Milano dove sarà l'alternativa a Calhanoglu, ma potrà giocare all'occorrenza pure in attacco".

Come si legge sul quotidiano romano, in casa Inter sono fiduciosi di spuntarla visto che l'agente di Mkhitaryan, Rafaela Pimenta, ha ascoltato con interesse la proposta interista. D'altronde - spiega il Corsport - se la volontà di Henrikh di non muoversi da Roma fosse stata ferrea, non si sarebbe preso tempo per dare una risposta.

