Il Corriere dello Sport non ha dubbi: Mkhitaryan sarà un nuovo giocatore dell'Inter. La scelta è stata presa dall'armeno che ha accettato il contratto biennale da 3,5 milioni all'anno, senza dimenticare che continuerà a beneficiare del decreto crescita. Un ribaltone in piena regola, visto che la Roma era convinta della firma sul rinnovo dell'ex Arsenal, United e Dortmund. Dal giorno della sfida di San Siro - era il 23 aprile - qualcosa è mutato. "In quell’occasione, infatti, c’è stato il primo contatto tra l’entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra. Entrambe le parti hanno preso tempo, l’una per avanzare una proposta, l’altra per valutare con attenzione l’opportunità di un cambio di maglia. Ebbene, ora si sono dette sì", svela il quotidiano romano.