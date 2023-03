Il Corriere dello Sport lo chiama "mistero Lukaku". Il belga è tornato ormai da tempo a disposizione di Inzaghi, ma un po' per le scorie dell'infortunio e un po' per il modo di giocare della squadra, ancora non riesce a tornare quello che i tifosi nerazzurri ricordavano. "In quasi due mesi, però, la forma si può, anzi si deve recuperare. E allora il dubbio è che i metodi di allenamento di Inzaghi non siano congeniali a Big Rom - si legge -. O, forse, sarebbe più giusto dire, alla luce del suo percorso, che soltanto Conte nella sua carriera è stato in grado di portarlo al massimo delle potenzialità. Gli altri allenatori, invece, quindi anche l’attuale tecnico nerazzurro, si sono fermati prima. Ed è chiaro che una considerazione del genere solleva interrogativi per il futuro". La risposta resta in sospeso, in questo momento le valutazioni sono rimandate a fine stagione.