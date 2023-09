Nelle ultime ore del mercato estivo, prima della virata su Davy Klaassen, il nome più caldo per il centrocampo dell'Inter è stato quello di Maxime Lopez, passato invece alla Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, il passaggio del francese in nerazzurro era stato programmato sulla base dello scambio di prestiti con Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, però, ha storto un po' il naso: nonostante la sua determinazione a trovare più spazio, anche a costo di lasciare temporaneamente l’Inter, non riteneva che la squadra neroverde fosse la piazza migliore.

