Mentre l'Inter è ancora alla ricerca del nuovo attaccante, la Juventus, in attesa dei prossimi incontri con il Chelsea, "è consapevole che i soldi in cassa per rendere sostenibile l’arrivo di Lukaku ci sono" fa sapere il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi parla di questo futuro matrimonio con estremo ottimismo questo: "Se il Chelsea arrivasse a 30 milioni cash per Vlahovic, oltre naturalmente al cartellino di Romelu, Giuntoli e Scanavino riuscirebbero a mettere a posto conti e squadra". Ma in attesa che i due club si stringano la mano, il quotidiano romano spiega come sia fattibile l'operazione: "Non avendo, di fatto, mai perso per un anno intero il rapporto con il fisco italiano, come quando è tornato all’Inter, l’attaccante belga può ancora usufruire del decreto crescita. E questo per il bilancio è oro" e uno stipendio, seppur così alto a nove milioni annui, è sostenibile.

I vari incassi dei me scorsi grazie alle cessioni dei vari Kulusevski, Arthur, Zakaria etc ha permesso ai bianconeri di accumulare un gruzzoletto di circa 67 milioni e mezzo che sistemeranno i conti e consentiranno di poter affondare su Lukaku, con cui i contatti vanno avanti da mesi. "Lukaku stesso non ne fa una questione di soldi, visto che non ha voluto neppure sentire le ricche offerte arabe. Chiaramente, a 30 anni, un triennale da 18 milioni netti fa gola a tutti, ma c’è di più: Romelu vuole la Juve perché vuole lavorare con Allegri e perché si sente considerato un giocatore fondamentale, imprescindibile e di livello internazionale" e anche Big Rom era e resta fiducioso, ma più passano i giorni più il suo umore tende a peggiorare.

