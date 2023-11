L'emergenza della Juventus a centrocampo, viste le squalifiche di Pogba e Fagioli, sta spingendo il Giuntoli a cercare nuovi rinforzi sul mercato. I nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, come riferisce oggi il Corriere dello Sport, sono quelli di Georgiy Sudakov, Khephren Thuram (fratello di Marcus, valutato circa 30 milioni dal Nizza) e Pierre-Emile Hojbjerg.

Resta sempre di moda la pista che porta a Lazar Samardzic, che in questo momento non rappresenta però una priorità per i bianconeri. Piace anche Piotr Zielinski, in scadenza con il Napoli e corteggiato anche da Inter, Liverpool e West Ham.

