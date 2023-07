Sono Folarin Balogun e Gianluca Scamacca i nomi caldi per l'attacco dell'Inter, secondo il Corriere dello Sport. Due profili assolutamente diversi per caratteristiche tecniche ma anche a livello di costo del cartellino: se il nazionale italiano è teoricamente avvicinabile con la formula del prestito, qualora il West Ham fosse d’accordo, per lo statunitense come minimo servirebbe un prestito oneroso iniziale e seguente riscatto obbligato per raggiungere i 50 milioni di euro richiesti dall'Arsenal.

"Tenendo dentro anche gli immancabili bonus per avvicinarsi attorno ai 35 milioni. Scamacca in prestito potrebbe essere il secondo attaccante da inserire in questa fase di mercato se dovesse partire anche Correa", si legge sul quotidiano romano.