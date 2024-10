L'Inter va a Roma con la coperta corta in mezzo al campo. Le assenze forzate di Zielinski e Asllani (fermato da un trauma contusivo che ha generato una piccola torsione del ginocchio) lasciano meno opzioni a Inzaghi, che intanto ha sciolto il grande dubbio di formazione: il rientrante Barella ha vinto il ballottaggio con Frattesi per una maglia dall'inizio, assicura il Corriere dello Sport.

Il sardo completerà la mediana con Mkhitaryan e Calhanoglu, due che rischiano di non avere ricambi in questo ciclo di fuoco: Zielinski e Asllani "sono in forte dubbio anche per la sfida di mercoledì sera in Champions in casa dello Young Boys", si legge. Il polacco e l'albanese sono da valutare: la speranza di Inzaghi è di riaverli a disposizione per Inter-Juventus di domenica prossima.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!