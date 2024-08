Oggi a Monza, ore 20.30, l'Inter scenderà in campo per la penultima amichevole estiva contro l'Al Ittihad di Laurent Blanc, Contro Benzema e compagni, Inzaghi si aspetta di vedere passi in avanti per quanto riguarda soprattutto la brillantezza fisica.

Rispetto alle altre uscite, ci sarà la possibilità di testare maggiormente l'undici che presumibilmente scenderà in campo dall'inizio a Genova per la prima di Serie A. Previsto l'impiego di Thuram, come riferisce il Corriere dello Sport. Con Taremi infortunato (più probabile il rientro alla seconda giornata con il Lecce), Arnautovic con noie muscolari e Correa non affidabile, il tecnico piacentino dovrà per forza di cose schierare dal primo minuto al Ferraris il numero 9 francese, il quale, di conseguenza, dovrà al più presto trovare la migliore condizione.

Rispetto alle altre uscite, il tecnico nerazzurro darà maggior minutaggio anche ad Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi e Dimarco. Si rivedranno anche Dumfries, De Vrij, Sommer e Pavard.