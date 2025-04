L'Inter proverà a rispondere al Napoli affidandosi agli instancabili, guidati da Lautaro Martinez. È questa la ricetta che, conferma oggi il Corriere dello Sport, Inzaghi ha in mente per l'impegno di oggi al Dall'Ara contro il Bologna. Saranno solo due i cambi rispetto al match di Champions contro il Bayern Monaco: in attacco alla fine dovrebbe essere Correa a prendere il posto dell’infortunato Thuram, mentre sulla sinistra Carlos Augusto concederà un po' di riposo a Dimarco. Poi tante conferme.

Alla fine la scelta in attacco è ricaduta sul Tucu anche perché "Arnautovic ha qualche fastidio alla schiena e non essendo al meglio partirà dalla panchina per poi magari avere una chance a gara in corso in base all’andamento della sfida", si legge. L’austriaco, precisa la rosea, "non ha un infortunio vero e proprio" però andrà gestito con attenzione, anche perché è quasi da escludere il recupero di Thuram per il derby contro il Milan in Coppa Italia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!