Lo scenario potrebbe cambiare soltanto se il trio Marotta-Ausilio-Baccin non riuscisse a completare le uscite necessarie per raggiungere il famoso attivo di mercato: la strategia per far reggere il muro attorno a Lautaro sembra comunque ben definita e richiederà più di una cessione in attacco. È palese, infatti, che non possa bastare il solo addio di Alexis Sanchez (con il cileno deve essere trovato un accordo per la buonuscita). "Insomma, serve sistemare uno tra Dzeko o Correa, ottenendo come conseguenza anche un risparmio sul monte-ingaggi, altra necessità per questa sessione di mercato - spiega il Corsport -. Il bosniaco ha ancora un anno di contratto a 5,5 milioni netti, ma anche toccato le 36 primavere. La speranza è che qualche big abbia bisogno di un bomber di scorta. In Spagna si è parlato del Real, come alter ego di Benzema, ma sono arrivate smentite. Qualche rumour c’è stato anche sulla Juve. Al momento, però, è ancora tutto in evoluzione. Ci sono più movimenti attorno a Correa: prima si è mosso il Marsiglia e ora il Newcastle. Difficile un’immediata cessione a titolo definitivo dopo l’investimento da 31 milioni di euro, ma un prestito anche oneroso, con stipendio pagato dalla nuova squadra, potrebbe essere una soluzione accettabile".



La priorità dell'Inter resta comunque chiudere il rapporto con Sanchez, che nell'ultimo anno di contratto dovrebbe incassare poco più di 7 milioni: il cileno non ha intenzione di rinunciare a nulla, quindi serve trovare una squadra con il Biscione pronto ad intervenire coprendo la differenza sul pagamento dell’ingaggio. La pista Siviglia sembra tramontata e il Marsiglia resta vigile, anche se dal Cile assicurano che il sogno dell'attaccante sia il ritorno al Barcellona.

Acquista QUI i prodotti originali Inter