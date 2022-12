L’Inter è più che soddisfatta dalla crescita di Giovanni Fabbian, che ieri ha giocato una ventina di minuti nella vittoria della Reggina a Como davanti agli occhi di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, ospiti d'eccezione allo stadio Sinigalia. Non è escluso, secondo il Corriere dello Sport, che l'ex canterano possa tornare alla base nella prossima stagione per completare il reparto di centrocampo, ma è plausibile anche che venga utilizzato come pedina di scambio nell’offerta che verrà certamente formulata all'Atalanta per Giorgio Scalvini.