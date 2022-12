Niente Sassuolo per Stefan De Vrij, che era appena rientrato dal Mondiale e che aveva già giocato contro la Reggina giovedì scorso. L'olandese si è dovuto fermare per un problema in allenamento e adesso è in dubbio anche per il Napoli, come scrive oggi il Corriere dello Sport. "De Vrij ha la caviglia sinistra gonfia, in conseguenza di uno scontro di gioco in allenamento - si legge -. Gli accertamenti sono stati tutti negativi, nel senso che non ci sono lesioni. Occorre capire, però, quanto tempo impiegherà l’articolazione ad assorbire la contusione. Ad oggi, insomma, Acerbi è da considerare in vantaggio per essere al centro della difesa nerazzurra contro il Napoli".