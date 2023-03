Anche il Corriere dello Sport conferma tre variazioni nell'undici titolare nerazzurro rispetto al ko di Bologna: dentro Acerbi, Barella e Dzeko; fuori De Vrij, Mkhitaryan e Lukaku. Dunque, fiducia in regia a Brozovic, anche per consentirgli di ritrovare la forma migliore, mentre partirà dalla panchina Big Rom, anche lui faticosamente in cerca del top della condizione fisica al pari del croato.