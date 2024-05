Guaio Acerbi. Il difensore nerazzurro costretto a saltare gli Europei a causa della pubalgia che lo tormenta: sarà operato lunedì e tornerà a disposizione di Inzaghi per la ripresa degli allenamenti in vista dell'inizio della prossima stagione.

Considerando questa situazione, secondo il Corriere dello Sport è probabile che l'Inter ora voglia ricorrere al mercato per assicurarsi un'alternativa in più in quel ruolo.

Il preferito, come noto, sarebbe Buongiorno, che però costa tanto e sul quale la concorrenza è agguerrita. E allora attenzione a Schuurs e Bijol, altri profili che piacciono.