Arrivano dalla Bild gli ultimi aggiornamenti in casa Bayern Monaco sulle condizioni fisiche Manuel Neuer. Il portiere tedesco sta ancora lavorando individualmente e non è ancora vicino al rientro in gruppo per l'infortunio al polpaccio che complica la spinta sulle gambe e il gesto del saltare: secondo il quotidiano, Neuer sarà sicuramente out per la partita di Dortmund di sabato ma, allo stesso tempo, non sembrano buone neanche le possibilità di tornare disponibile per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter della prossima settimana.