"Non sono uno di quei tifosi con la sciarpa. Ma certo ho un debole per l’Inter". Roy Hodgson si avvicina così all'evento di sabato sera a Istanbul. "Guardo sempre avanti. All’Inter le cose potevano andare meglio. Ma se hai la fortuna di incontrare e lavorare con persone straordinarie come Moratti e Facchetti, è qualcosa che va oltre il calcio, o il successo: ti dà una grande spinta. City-Inter? Sicuramente Guardiola parte favorito: la cosa più travolgente del City è che oramai fanno tutto bene. Ma in una finale può succedere qualsiasi cosa. La squadra di Inzaghi è molto ben organizzata ed estremamente pericolosa in contropiede: potrebbe dare fastidio a Guardiola".

Da ricordare che Hodgson, 75 anni, tuttora allena il Crystal Palace. "Io in pensione? Certo che no! Magari ti ritiri e poi qualche società ha bisogno di te, come capitato con il Palace. Voglio lasciare tutte le porte aperte. All’estero? Non lo escludo. Aspetterò una chiamata e valuterò. Io non ho un agente, non ho nessuno che cerca lavoro per me. Se qualcuno mi vuole, basta chiamarmi. Qualsiasi cosa mi riserverà il futuro per me sarà sempre una sorpresa. Mi piace l’attesa, per poi godermela".