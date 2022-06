Robin Gosens suda e corre anche in vacanza. In attesa di macinare chilometri sulla fascia sinistra dell'Inter della prossima stagione, il tedesco si dà al triathlon per tenersi in forma ed arrivare al ritiro nerazzurro nella miglior forma possibile: "Il mio primo triathlon!" recita il post su Instagram dell'ex Atalanta, accompagnato da qualche foto in cui lo si vede in azione in quel di Bocholt.

Uno sforzo fisico particolarmente apprezzato dai compagni Edin Dzeko e Denzel Dumfries, puntuali a commentare il post con applausi virtuali e fiamme.