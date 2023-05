Non molla di un centimetro Robin Gosens, alle prese con l'infortunio alla spalla rimediato contro la Lazio, ma tornato ad allenarsi con in testa il derby. "Di nuovo in pista - scrive il tedesco su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae durante l'allenamento di oggi sui campetti di Appiano -. Giusto in tempo per il big match di mercoledì" conclude l'esterno nerazzurro che spera di recuperare quanto prima possibile così da poter aiutare la squadra contro i cugini nel delicatissimo e importantissimo euroderby.