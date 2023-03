Dopo l’esordio su Linkedin, social sul quale ha aperto un account per sensibilizzare sul tema legato alla psicologia legato al mondo del calcio, Robin Gosens diventa dottore in Scienze Psicologiche, laurea conseguita lo scorso 22 febbraio. Una gioia resa pubblica qualche ora fa dal centrocampista dell’Inter che sui Instagram scrive: "Finalmente. Dopo 4 anni di duro lavoro, ce l'ho fatta: Laurea in scienze della psicologia. È stata una lunga strada che mi è costata tanto sudore ed energia perché ovviamente il calcio e la mia famiglia hanno i ruoli principali della mia vita. Nell'ultimo anno accademico è nato nostro figlio - il più grande dono sulla terra - ma questo non mi ha portato ad avere più tempo per studiare. Vorrei dire due cose: I sogni ripagano, davvero. Quindi sognate e lasciate che questi sogni vi guidino. Nessuno dice che si realizzano da soli, c'è sempre il duro lavoro. Ma ne varrà la pena. E poi: i problemi mentali non sono solo nel business calcistico, ma nella società nel suo insieme; è un argomento ancora decisamente tabù. Puoi funzionare definitivamente come essere umano solo quando la tua testa è libera. Quindi se non ci riesci, cerca aiuto. Questo è un segno di vera forza. Chi non capisce questo è l'opposto, un debole".