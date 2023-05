Grande ex della sfida di oggi a San Siro contro l'Atalanta, l'esterno Robin Gosens presenta così il match ai microfoni di Inter TV: "È fondamentale oggi dare continuità, vale come la Coppa Italia. Non è una frase fatta ma è la verità. Vogliamo evitare di arrivare all'ultima giornata chiudendo il discorso Champions stasera.

Come si può far male all'Atalanta?

"Sono sempre i dettagli a decidere queste partite, sarà importante il dai e vai, loro palleggiano molto bene. Li conosco molto bene, sono molto mobili e sarà fondamentale interpretare bene i ruoli".

Cosa vuol dire affrontare la squadra che ti ha fatto diventare grande?

"Vogliamo evitare l'inizio di gara avuto in Coppa Italia, dove ci siamo presentati in ritardo. Servirà partire forte dal primo minuto. C'è una grande stima per l'Atalanta da parte mia, mi ha reso il giocatore che sono oggi. Massima stima, ma oggi no: penso all'Inter".