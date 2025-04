"Milan-Atalanta decisiva per la Champions? Non credo". Lo dice Alejandro Gomez in un passaggio dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport nel giorno del big match di San Siro. Nella chiacchierata con la rosea arriva anche un'ammissione del Papu: in passato lo cercarono diversi club, compresa l'Inter.

Era in campo e fece gol nel famoso 5-0 al Milan di Pioli. Ma è vero che avrebbe potuto giocare quella partita con la maglia rossonera?

"Sì, Galliani mi stimava. La prima volta che ha provato a prendermi era il 2017: era l’ultimo Milan di Berlusconi, in panchina c’era Montella. Alla fine sono rimasto a Bergamo, perché l’Atalanta aveva un progetto ambizioso, la mia famiglia stava bene ed ero diventato uno dei leader della squadra. Poi dissi di no anche alla Lazio, mentre nel 2013 mi cercarono Inter e Atletico. Simeone mi invitò a pranzo per dirmi che mi voleva, però il Catania chiedeva molti soldi e così virarono su Villa".

