E' Mattia Zaccagni l'unico giocatore squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo, Alessandro Zampone, dopo i quattro match validi per i quarti di finale di Coppa Italia. Prima sanzione a Lautaro Martinez, al quale, in quanto capitano, è stata comminata anche una multa da 1500 euro per proteste nei confronti del direttore di gara; sanzionati anche Joaquin Correa, Robin Gosens e André Onana.