Dibattito ancora aperto sull'interpretazione del rocambolesco risultato di domenica a San Siro tra Inter e Juventus. Intervistato da Libero, Claudio Gentile, campione del mondo nel 1982, si schiera dalla parte di chi vede il bicchiere mezzo vuoto: "Altro che spettacolo, i difensori dormono. Nel nostro campionato ci si diverte anche ma per colpa di alcuni difensori che non sanno cosa significhi marcare e generano errori e gol. Certo, Simone Inzaghi e Thiago Motta non avevano Francesco Acerbi e Bremer".

