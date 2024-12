Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi è intervenuto anche in conferenza stampa dopo il 2-0 di stasera contro l’Udinese a San Siro: “Fare bene con così tanti cambi? È una cosa che parte da lontano. Sono tutti giocatori che si sentono parte integrante di questo viaggio che per me è partito l’anno scorso. Quando si scende in campo poi si riesce a fare il 100%”.

L’obiettivo reale è la Champions League?

“Lo dissi lo scorso anno in Terrazza al Duomo, in un momento di euforia mi sono lasciato andare: vogliamo tutto”.

Cosa hai detto ad Asllani dopo il gol?

“Gli ho chiesto se era stato voluto, anche se lo sapevo. Non dirò niente a meno che non mi offra una cena”.

In cosa devi migliorare?

"Penso sia la fase di costruzione il punto su cui devo migliorare rispetto all’anno scorso. È un aspetto importante e ci sto lavorando. Sono consapevole di dover crescere sotto questo punto di vista. In Nazionale mi esce un po’ più facile perché siamo più verticali, so che si può migliorare sempre su tutto e quando vado lì so già cosa mi aspetta”.