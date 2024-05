Nel tour di interviste rilasciate a margine del 'Premio Gentleman', Davide Frattesi si è soffermato anche davanti ai microfoni di Radio Tv Serie A ripercorrendo la sua prima stagione all'Inter: "Per me il gruppo è fondamentale, i miei compagni sono come fratelli. Condividere le gioie con loro, soprattutto quelle dopo un gol segnato all'ultimo minuto non ha prezzo", le parole del centrocampista.

Ci indichi il 'Frattesi moment' della stagione?

"Il gol col Verona, senza dubbio. E' stata un'emozione davvero troppo grande, non riesco a trovare altri momento così nella mia carriera. Forse c'è stato un Empoli-Pisa di cinque anni, sempre con un gol all'ultimo minuto, ma non ero a San Siro. Sarà difficile ripetere una cosa del genere".

