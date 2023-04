Visto l'esito delle gare di semifinale, e per effetto del sorteggio odierno, ai sensi dell'articolo 3.8 del Regolamento della competizione, la Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023 sarà Fiorentina-Inter, con i gigliati che formalmente saranno la squadra di casa allo stadio Olimpico di Roma. La partita, in calendario mercoledì 24 maggio alle ore 21, sarà trasmessa in diretta tv su CANALE 5 e in streaming su MEDIASET INFINITY. Lo comunica la Lega Serie A, precisando che le informazioni relative a prezzi, tempi e modalità di vendita dei biglietti saranno svelate nei prossimi giorni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!