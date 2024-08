Kristjan Asllani ha recuperato dall’affaticamento di questi giorni e partirà con il gruppo di Simone Inzaghi per Genova, come appurato da FcInterNews. Ancora personalizzato sul campo a ritmo alto per Piotr Zielinski. Anche Stefan de Vrij ha sostenuto un personalizzato, terapie per Tajon Buchanan.

