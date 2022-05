Samuel Eto'o, ex attaccante nerazzurro, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia in programma oggi all'Olimpico tra Juventus e Inter.

"Complimenti per esserci arrivati. Ma le finali non si giocano, si vincono. Il risultato farà la differenza. Occorre arrivare preparati e i giocatori dell’Inter lo saranno. E a loro posso solo dire buona fortuna. Le due Coppa Italia vinte? Ricordo tutto perfettamente - le sue parole -. La doppietta al Palermo nel 2011, la vittoria sulla Roma con gol di Milito con Mourinho in panchina. Per José eravamo tutti guerrieri. Ha visto? Primo anno alla Roma e subito finale, lui è così".

L'Inter e Milano nel cuore: "Questa è la mia città. Ha dato molto a me e alla mia famiglia, che continua a vivere qui. È sempre un piacere per me tornare dove ho vinto molti titoli".