L'esterno nerazzurro Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di RSI in vista della finale di Champions League contro il Manchester City: "L'esperienza difficile al Sion? Ogni giocatore vive degli alti e bassi e io all'inizio ho vissuto più bassi che alti. Però ora sono contento di essere qui perché so che me lo sono guadagnato con il lavoro e con tutti i sacrifici che ho fatto. Sono andato in Svizzera perché credo che ogni calciatore debba prendersi le proprie responsabilità, io mi sono preso le mie, ho fatto alcune scelte giuste e altre sbagliate, ma sono sempre stato cosciente di quello che facevo. E sono felice di essere qui oggi".

Sulla finale del 2010: "L'ho vista durante un torneo con i Giovanissimi dell'Inter a Rimini, l'abbiamo vista tutti insieme. I ricordi più belli sono stati il secondo gol di Milito e il momento in cui Zanetti ha alzato la coppa".