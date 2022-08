Intervenuto nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex attaccante Paolo Di Canio dice la sua sulla sconfitta rimediata dall’Inter sul campo della Lazio, concentrandosi anche sulla discussa scelta di Simone Inzaghi di schierare Roberto Gagliardini su Sergej Milinkovic-Savic: “Non è che se metto uno alto su uno alto forte lo limito. Tanto più che la Lazio gioca palla a terra, aveva più senso mettere un giocatore più basso e più aggressivo sul serbo. La scelta secondo me è stata sbagliata, Gagliardini è compassato. Ma non è colpa sua. Gagliardini è stato messo in difficoltà, gli è stato chiesto un lavoro che non rientra nelle sue caratteristiche. Tanto è vero che Milinkovic che fa? Si sposta a sinistra, si gira e mette il pallone in porta. Ma poi non è che Milinkovic lo prende sempre la mezzala, quando avanza doveva marcarlo Bastoni”.