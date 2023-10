Il ritorno tra i convocati della Francia di Jonathan Clauss permette a Benjamin Pavard di 'trasformarsi' in un difensore centrale a tutti gli effetti anche nella considerazione di Didier Deschamps che, solo un mese fa, evidentemente prima di vedere le prove dell'ex Bayern Monaco da braccetto di destra nell'Inter, lo considerava unicamente terzino. "Tra Koundé, Clauss e Pavard, sarà quest'ultimo a spostarsi al centro - ha spiegato il ct dei Blues in conferenza stampa -. All'Inter si è evoluto in quel ruolo. Ma non sono molti i giocatori che si confermano ad alto livello internazionale in questa posizione, la porta rimane aperta".

Quanto all'altro interista convocato, Marcus Thuram, il selezionatore transalpino ha aggiunto: "La sua dimensione di centravanti aumenta attraverso quello che fa nel club e con noi. Resta un giocatore giovane, con ampi margini di miglioramento davanti a sé. E' cresciuto in Italia, è lì per segnare gol. All'Inter gioca come attaccante centrale nel 3-5-2".