Milano si prepara per il derby di questa sera e la tensione sale. In caso di vittoria sul Milan, infatti, l'Inter si cucirebbe sul petto il ventesimo scudetto: un evento storico a cui potranno assistere i fortunati spettatori di San Siro, ma per i milanesi tra le alternative c'è anche il maxischermo del Lime Milano, in Via Tullo Massarani n° 6: "Vivi l’emozione del derby decisivo per lo scudetto come se fossi allo stadio! Tifa l’Inter contro i rivali di sempre. 2 Maxischermi in due sale per un totale di 1000 persone, che trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile, degna di una finale - si legge su Milano Today -. Goditi un buffet esclusivo all’apertura e durante l’intervallo. Non perderti questo evento epico di sport, passione e suspense con i tuoi amici. L’Inter è a un passo dal trionfo: un’occasione unica per festeggiare insieme il possibile scudetto e la seconda stella!". La prenotazione è obbligatoria.

Per quanto riguarda la viabilità, rende noto Repubblica, il piano trasporti per la notte del derby prevede allungamenti di orario e alcune deviazioni. La linea 1, la Rossa, chiuderà più tardi rispetto al solito: verrà allungato l’orario dei treni da Lotto solo in direzione Sesto (l’ultimo treno in partenza all’1), mentre sulla linea 5, la Lilla, l'ultima partenza dei i treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami è prevista all’1 dai capolinea. Non ci saranno le classiche fermate a Segesta e a San Siro Ippodromo.

Le modifiche riguarderanno anche le linee di superficie. "Da due ore prima fino all’inizio della partita, i tram della linea 16 verso San Siro Stadio saltano la fermata piazza Axum (Stadio Meazza) - si legge ancora su Repubblica -. Durante la partita fanno capolinea in via Dessié. A fine partita, per un’ora circa, i tram verso Monte Velino saltano la fermata di via Dessié (San Siro Stadio M5). L’autobus 49, a partire sempre da due ore prima del match fino al termine della partita, i bus deviano nelle due direzioni e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini. Passano da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. A fine partita, per circa un’ora, i bus verso Lotto deviano e saltano le fermate tra via Harar e via Morgantini, verso piazza Tirana deviano e saltano le fermate da piazza Axum (Stadio Meazza) a via Novara/Sant’Elena. Infine i bus della 64 e della 80 a fine partita, per un’ora circa, verso Bonola e via Piccoli-Quinto Romano deviano e saltano le fermate da via Novara-via San Giusto a via Novara-via Sant’Elena".